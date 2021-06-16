Байден вышел к журналистам после саммита с Путиным

Глава Белого дома Джо Байден начал пресс-конференцию по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция идёт на телеканалe ABC News.
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Встреча двух лидеров прошла в Женеве на вилле La Grange. Сначала политики провели переговоры в узком составе, которые продлились дольше запланированного. Затем, после перерыва, мероприятие прошло в широком составе.
С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита Путина и Байдена.