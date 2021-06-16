Байден вышел к журналистам после саммита с Путиным

https://static.news.ru/photo/e93d06a4-cec7-11eb-abf4-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Michailidis/EUC/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден начал пресс-конференцию по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция идёт на телеканалe ABC News.

Он заявил , что нет замены диалогу один на один между лидерами. По его словам, повестка США не направлена против России либо для кого-то ещё, она — для американского народа. Политик считает атмосферу саммита доброй и позитивной. Он дал высокую оценку мероприятию.

Встреча двух лидеров прошла в Женеве на вилле La Grange. Сначала политики провели переговоры в узком составе, которые продлились дольше запланированного. Затем, после перерыва, мероприятие прошло в широком составе.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита Путина и Байдена.