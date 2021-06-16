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Байден вышел к журналистам после саммита с Путиным

20:22, 16 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Michailidis/EUC/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден начал пресс-конференцию по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция идёт на телеканалe ABC News.

Он заявил, что нет замены диалогу один на один между лидерами. По его словам, повестка США не направлена против России либо для кого-то ещё, она — для американского народа. Политик считает атмосферу саммита доброй и позитивной. Он дал высокую оценку мероприятию.

Встреча двух лидеров прошла в Женеве на вилле La Grange. Сначала политики провели переговоры в узком составе, которые продлились дольше запланированного. Затем, после перерыва, мероприятие прошло в широком составе.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита Путина и Байдена.

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