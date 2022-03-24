Байден встретился со Столтенбергом перед началом саммита НАТО в Брюсселе

Президент США Джо Байден встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита организации в Брюсселе. Главной темой стала ситуация на Украине, говорится в сообщении, размещённом на сайте Белого дома.

Президент Джозеф Р. Байден — младший сегодня встретился с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом в преддверии внеочередного саммита НАТО <...>. Они обсудили единство и силу Альянса, постоянные усилия НАТО по сдерживанию любой агрессии и защите от неё, а также приветствовали поддержку правительства и народа Украины, — сообщили в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил у участников НАТО в Брюсселе «военной помощи без каких-либо ограничений». Он отметил, что ранее Украина просила часть военной техники от стран — участниц Альянса, но ответа до сих пор не получила. По словам Зеленского, такая неопределённость — не иметь чётких ответов на запросы о помощи — это «самое страшное в такой ситуации, в которой пребывает Украина».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит дополнительно $800 млн в качестве военной помощи Украине. В рамках этой помощи Киев получит 800 лёгких систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов. Общий объём дотаций с учётом ранее выделенных средств составит $1 млрд.