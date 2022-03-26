Байден встретился с министрами иностранных дел и обороны Украины

Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Алексеем Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на украинской территории, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что американский лидер проинформировал украинских министров об усилиях США по объединению мира в поддержку Киева.

Они обсудили дальнейшие усилия по оказанию помощи Украине, — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили действия Соединённых Штатов по привлечению российских властей к ответственности за проведение специальной военной операции на Украине, в том числе введение новых санкционных мер, о которых Байден говорил 24 марта.

В состав американской делегации также вошли государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. По информации Bloomberg, встреча делегаций США и Украины продлилась около 1 часа 40 минут.

Блинкен, Остин и украинские министры обсудили итоги саммита НАТО, который прошёл в Брюсселе 24 марта. Госсекретарь США и министр обороны пообещали продолжать оказывать поддержку украинской стороне, в том числе в гуманитарной сфере.

26 марта Байден также провёл встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а позже встретится с украинскими беженцами. Согласно последним данным, более 10 миллионов человек на Украине были вынуждены покинуть свои дома, и свыше 3,4 миллиона уехали из страны, из них около 2 миллионов прибыли в Польшу.

Джо Байден 25 марта посетил дислоцированных в польском Жешуве военных 82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагoдарил их и поел c ними пиццу. После встречи с военными американский лидер направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине.