Байден вслед за Госдепом призвал американцев срочно уехать с Украины

Президент США Джо Байден заявил, что граждане США должны срочно покинуть пределы Украины. В интервью телеканалу NBC он предупредил, что американские военные не смогут им помочь, если начнутся военные действия.

Американские граждане должны уехать сейчас же, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он добавил, что военных США не будет на территории Украины «ни при каком сценарии развития событий». Когда ведущий спросил у Байдена, какой сценарий может побудить его к отправке войск на помощь в эвакуации соотечественников, американский президент ответил, что такового сценария нет.

При этом хозяин Белого дома отметил: если американцы и россияне «начнут стреляют друг в друга, это означает мировую войну».

Ранее стало известно, что американским гражданам рекомендовано покинуть Украину всеми доступными видами транспорта, заявил Госдеп США. Причинами в заявлении ведомства названы угроза военных действий и коронавирус. На этот раз американцев на Украине предупредили более жёстко, чем прежде.