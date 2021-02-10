Байден впервые позвонил Си Цзиньпину

https://static.news.ru/photo/c2395862-6c1d-11eb-b08f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В нём хозяин Белого дома предупредил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США.

Президент Байден подтвердил, что его приоритетами являются защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, — сообщила пресс-служба администрации США.

Также отмечается, что Байден говорил об озабоченности по поводу принудительных и нечестных экономических действий Китая, преследований в Гонконге и нарушения прав человека в Синьцзяне.

Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, обсудили климатические изменения и нераспространение оружия, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США усомнились в результатах расследования комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возникновении пандемии. Представитель Госдепартамента сообщил, что администрация Джо Байдена будет полагаться на данные своей разведки, чтобы проверить выводы международной комиссии относительно роли Китая.