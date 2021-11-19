Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на официальной странице в Twitter. На время плановой процедуры президентские полномочия, в соответствии с конституцией, были переданы вице-президенту Камале Харрис.

Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (по местному времени. — NEWS.ru.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям. Он останется в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра, — написала Псаки.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, поскольку будет находиться под наркозом из-за плановой колоноскопии. Это стало первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия.

Впервые в истории США женщина сосредоточила в своих руках полномочия президента страны, пусть и временно.