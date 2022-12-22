Байден: Вашингтон и Киев разделяют одно и то же видение ситуации на Украине

Фото: Ken Cedeno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Вашингтон и Киев разделяют «одно и то же видение» ситуации на Украине и перспектив ее урегулирования, пишет ТАСС. Он добавил, что обе стороны хотят, чтобы конфликт завершился. Американский лидер при этом подчеркнул, что для этого нужно, чтобы Россия вывела свои войска.

Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение. Мы оба хотим, чтобы этот конфликт закончился, — сказал Байден.

Он добавил, что американская сторона сделает все возможное, чтобы Украина добилась успеха.

Мы сегодня говорили о том, что мы продолжим помогать Украине добиваться успеха на поле боя, чтобы, когда президент Зеленский оказался готов говорить с российской стороной, он мог бы добиться в этом успеха, потому что успех был бы у него на поле боя, — отметил президент США.

Хозяин Белого дома выразил надежду на продолжение поддержки Украины со стороны европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом ранее вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.