Байден в Ватикане представился как муж своей жены

Президент США Джо Байден и его жена Джилл (слева) прибывают на частную аудиенцию в Ватикан

Президент США Джо Байден во время визита в Ватикан представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как «муж Джилл». Байден с супругой прибыл в Ватикан для встречи с папой римским Франциском. Их встретил регент префектуры Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца вместе с сотрудниками префектуры, передаёт РИА Новости.

Я муж Джилл, — сказал Байден, приветствуя одного из встречавших.

Президент США впервые прибыл в Ватикан с момента своего избрания на пост главы государства. Однако он уже в четвёртый раз встречается с папой Франциском. Визит открывает турне Байдена по Европе. В Белом доме сообщили, что на встрече с понтификом будут обсуждаться проблемы пандемии коронавируса, изменения климата, миграции, а также борьба с бедностью и отношения с КНР.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter заметили, как Джо Байден на публичном мероприятии повернулся боком к трибуне и пожал руку невидимому человеку. На кадрах трансляции мероприятия видно, как после произнесённой речи Байден кашляет в руку и тянет её к человеку-невидимке, а затем идёт в сторону политиков.