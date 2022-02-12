18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Байден пообещал «быстрый и решительный» ответ на агрессию РФ против Украины

Байден в разговоре с Зеленским пообещал «быстрый и решительный ответ» на агрессию России против Украины
21:09, 13 февраля 2022
Байден пообещал «быстрый и решительный» ответ на агрессию РФ против Украины Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 13 декабря провели телефонные переговоры, в ходе которых условились и далее прикладывать дипломатические усилия для разрешения нынешнего кризиса на Украине и в Донбассе, передаёт Белый дом. Также Байден заявил о приверженности суверенитету Украины и пообещал «быстрый и решительный ответ» в случае агрессии России против Украины.

Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины, — говорится в сообщении Белого дома.

Также Байден «подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины».

Там отметили, что Байден пообещал президенту Украины «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников на «любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в военном конфликте на Украине в случае вторжения России в эту страну. По его словам, военный контингент США не отправится на Украину для эвакуации американских инструкторов, поскольку так повысится риск боестолкновения российских и американских вооружённых сил.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео