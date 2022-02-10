Байден в одной фразе перепутал Афганистан c Ираком и Украиной

Президент США Джо Байден пытался доказать правильность вывода американских войск из Афганистана. Однако в ходе интервью телеканалу NBC он заявил, что Вашингтону спустя 20 лет пришлось уйти, поскольку не было шансов объединить Украину. При этом он тут же поправился и назвал Ирак. Только с третьей попытки указал, что речь вёл об Афганистане.

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно, — произнёс хозяин Белого дома.

Помимо этого он уточнил, что подходящего момента для вывода войск из Афганистана не было никогда, но если бы этого не произошло в 2021 году, правительству бы пришлось значительно увеличить там американский военный контингент, что было недопустимо.

Оговорки, подобные этой, 79-летний глава государства допускает постоянно. Он уже путал Сирию с Ливией, а Ирак с Ираном. Также постоянно «повышает в должности» вице-президента Камалу Харрис.

Ранее стало известно, что около 40 конгрессменов-республиканцев усомнились в умственных способностях Джо Байдена. Они обратились к нему с призывом пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.