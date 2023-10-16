Байден в очередной раз планирует «посеять мир». Позволят ли ему избиратели?

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Джо Байден

Президент США Джо Байден рассказал о своих планах на Россию во время возможного второго президентского срока. Он хочет подавить российское государство и урегулировать ситуацию в Израиле. «Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет создавать проблемы», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS. Он также рассказал о том, как США смогли бы «преуспеть в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке».

Где же тот мир для всех, который нам обещали демократы

Байден постоянно высказывается против войны и политики предыдущего президента, Дональда Трампа. Мир был одним из символов его предвыборной кампании в политической гонке.

Однако что мы видим на протяжении всего его президентского срока? Полное игнорирование дипломатии в решении каких бы то ни было вопросов. Из самых громких: признание геноцида армян в Турции, визит Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей США, на Тайвань, несмотря на все предупреждения со стороны Китая, экономическое противодействие России и вкачивание в Украину огромных средств и оружия. А тут еще и противостояние между Израилем и Палестиной, в котором США напрямую поддерживают Израиль и не планируют урегулировать давний конфликт.

Америка под руководством Байдена как раз сеет войны и конфликты, вместо того чтобы их предотвращать. Откуда же взялось такое несоответствие? Скорее всего, дело в предвыборных заявлениях. В тот момент, когда за Трампом закрепилось то самое выражение про величие Америки, демократам было бы глупо говорить, что они сделают страну еще величественнее. А значит, оставалось только увещевать народ в том, что они принесут мир. Забавно, как политические курсы двух кандидатов напрямую отличались от того, что они заявляли.

Трамп смог договориться с арабами, которые напрямую влияют на цену нефти, ненадолго заморозить конфликт на Украине и даже частично наладить отношения с Китаем, своим главным конкурентом. Все это он делал только потому, что понимал: величие страны сокрыто не в том, как громко она бряцает пушками по всему миру, а в людях. На этом он и сосредоточился, уйдя в дипломатию и внутреннюю политику.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Планы Байдена на второй срок

В свою очередь, Байден успел воспользоваться началом подъема экономики США и сконцентрировался на распространении влияния Америки по всему миру. Он аккуратно говорит «объединим всю Европу», но это означает, что он планирует погрузить Европу в еще большую зависимость. Байдену не нужна «единая Европа», ему нужны верные вассалы, которые не смогут сказать и слова поперек.

И это при том, что Евросоюз и так находится под влиянием США. Просто Байдену недостаточно обычного влияния. Он помнит давние времена и не может смириться с тем, что его страна больше не может себе позволить рулить всем миром, а не большей его частью. К сожалению, такие потуги приводят к недостатку ресурсов для внутренней политики.

А будет ли второй срок?

В США есть колоссальное количество социальных проблем: от наркотиков до банальной безопасности. Есть проблемы и с экономикой. Например, у многих американцев до сих пор свежи в памяти цены на бензин при Трампе. Я напомню, что США — это страна автомобилей. И как только там дорожает бензин, то это сразу же обсуждают все.

Недовольство возникает и при каждом новом пакете финансовой помощи другим странам. Ведь мало кто в Америке понимает, на что идут его налоги. И почему простой американец за свои деньги должен оплачивать жизнь неизвестных ему людей в других странах. Безусловно, приятно чувствовать, что ты живешь в самой влиятельной стране мира. Но куда приятнее, когда у тебя год за годом улучшаются условия жизни, а улицы становятся безопаснее.

Уже через год грянут новые выборы, и мы увидим, что важнее для рядового гражданина. Сомневаюсь, что напускное величие для населения окажется важнее дешевого бензина.

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