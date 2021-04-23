Байден в июне посетит Британию и Бельгию

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У 78-летнего американского президента Джо Байдена в июне запланированы визиты в Британию и Бельгию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент США отправится в Великобританию и Бельгию, это будет первая зарубежная поездка президента. Поездка подчеркнёт нашу приверженность восстановлению союзов, активизации трансатлантических отношений и тесного сотрудничества с союзниками и партнёрами по реагированию на глобальные вызовы и для лучшего обеспечения американских интересов, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, американский лидер посетит саммит G7 на полуострове Корнуолл. В ходе этого мероприятия он будет говорить о приоритетах США по вопросам изменения климата, экономического восстановления и здравоохранения. У политика будет запланирована встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Из Лондона Байден отправится на саммит НАТО в Брюссель, где подтвердит приверженность Альянсу, коллективной обороне и трансатлантической безопасности. Глава Белого дома также будет участвовать в саммите ЕС — США. На нём будут обсуждаться вопросы цифровой торговли, а также общие озабоченности во внешнеполитической сфере, отметила Псаки.

Ранее в Белом доме рассказали, как Байден отдыхает от работы. Свободное время лидер США проводит с семьёй, а также любит играть с овчарками Чимпом и Мейджором и смотреть кино. Псаки отметила, что американский лидер находится в очень близких отношениях с родственниками и старается провести время с внуками и детьми.