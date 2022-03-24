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Байден: Украина сама должна решать вопрос о территориальных уступках России

21:40, 24 марта 2022
Байден: Украина сама должна решать вопрос о территориальных уступках России Джо Байден Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна решать, идти ли ей на какие-то территориальные уступки в переговорах с Россией. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Это полностью прерогатива Украины, — ответил американский лидер на вопрос журналистов, должен ли Киев пойти на уступки в переговорах с Россией по вопросу о контроле над отдельными территориями.

При этом американский лидер уточнил, что не считает обязательным отказ Киева от части территорий и что Украине придётся пойти на такой шаг. Байден отметил, что не участвует в переговорах между Россией и Украиной.

Россия в рамках переговоров об урегулировании ситуации на Украине требует признать от Киева независимость ДНР и ЛНР, а также российский суверенитет над Крымом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссы на переговорах между Украиной и Россией должны окончательно решаться в ходе всеукраинского референдума. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о темах гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признания Крыма.

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