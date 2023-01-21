Байден: Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит всю необходимую военную помощь, передает РИА Новости. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о возможности поставок современных западных танков. Администрация Белого дома в новый пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов включила боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Украина получит всю помощь, которая ей нужна, — сказал Байден.

Отмечается, что Берлин и Вашингтон не смогли договориться о поставках танков Leopard из-за опасений вступить в прямую конфронтацию с Россией.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».