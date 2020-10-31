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Байден: Трампу не удастся «украсть» выборы в США

02:58, 02 ноября 2020 19
Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что его оппоненту Дональду Трампу не удастся «украсть» у него выборы.

Таким образом Байден отреагировал на намерение штаба Дональда Трампа объявить о победе ещё до оглашения итогов голосования, передает РИА Новости.

Мой ответ — президент не украдет эти выборы, — сказал Байден журналистам, не пояснив, как он собирается помешать Трампу это сделать.

Как сообщал NEWS.ru, СМИ США ранее стало известно о «дерзком плане» Дональда Трампа увести победу на выборах из-под носа у Байдена. Источники сообщают, что Трамп намерен объявить о своей победе, если будет видеть, что лидирует в ходе голосования.

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