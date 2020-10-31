Байден: Трампу не удастся «украсть» выборы в США

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Президент США Дональд Трамп полагает, что итоги выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, должны быть известны уже вечером того же дня после закрытия избирательных участков.

Таким образом, Трамп вновь раскритиковал решение Верховного суда США о продлении срока приёма бюллетеней по почте в штате Северная Каролина, сообщает РИА Новости. Это значит, что это (результаты выборов) будет...