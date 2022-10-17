Байден ставит на Херсон

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Президент США Джо Байден

Традиционно считается, что перевыборы конгресса концентрируют американское общество на сугубо внутренних проблемах. Тем более что инфляция и рост цен на горючее и так, казалось бы, сделали нынешнюю чисто штатовскую повестку особо острой. Однако ныне ситуация такова, что темами на финише предвыборной гонки все чаще становятся, как принято говорить, внешнеполитические кейсы.

С одной стороны, эскалация конфликта на Украине вернула тему ядерного апокалипсиса в число самых обсуждаемых в США и явно не укрепила позиций демократов. Лишнее напоминание американцам о том, что их страна в плане безопасности отнюдь не «остров», провоцирует довольно горячие общенациональные дебаты с акцентом на столь близкий республиканцам разумный изоляционизм.

С другой стороны, и сам Джо Байден, пытаясь свалить на Владимира Путина и наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана ответственность за рост цен, сам волей-неволей делает ставку на внешнеполитическую повестку в надежде как-то отвлечь общество от сугубо внутренних провалов и просчетов демократической администрации. Отсюда и попытка внедрить термин «налог Путина», и отчаянная надежда сначала на то, чтобы принудить Саудовскую Аравию к увеличению добычи нефти. А затем уже просьба хотя бы на месяц (то есть как раз до американских выборов) отложить введение решения о сокращении добычи и ограничения предложения черного золота на мировых рынках. Оба раза Вашингтон получил отказ. Притом что Байден ради стабилизации цен на горючее открыл стратегические нефтяные запасы и заложил ценовую мину под самое ближайшее будущее штатовской экономики. Ведь стратегические хранилища придется все равно пополнять, и пополнять по новым ценам.

Кстати, его апелляция к саудитам уже может быть расценена как попытка спровоцировать внешнее вмешательство в проведение американских выборов. То есть демократы могут серьезно налететь на обвинения, которые использовались против Дональда Трампа. А там и до импичмента не только по медицинским показаниям уже не так далеко.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Мохаммед бин Салман

Но главная ставка спящего Джо делается на успех украинских вояк. Иначе как оправдать десятки миллиардов долларов, направленных на перевооружение армии киевского режима? Нет, конечно, война приносит Америке свои известные традиционные плюсы. Самые тяжелые издержки от антироссийских санкций и финансирования Киева несут ее европейские сателлиты. Как всегда бывает в моменты европейских обострений, капиталы устремляются за океан. В крепость Америка. Американский военно-промышленный комплекс обеспечен заказами уже и на перевооружение младших членов НАТО, отдавших еще советскую военную технику ВСУ. А это для США традиционный путь выхода из экономической депрессии. Но все эти факторы скажутся с течением времени. А выборы уже завтра.

Потому и успех Байдену с командой, оправдывающий пролитый над Киевом золотой дождь, нужен уже сейчас. А поэтому одна из главных предвыборных ставок делается на новое наступление украинцев на Херсон, который стал городом-символом. Вопреки, как утверждают, позиции командующего Валерия Залужного, президент Зеленский, имеющий четкие байденовские указания, гонит армию вперед на уже достойно обустроенные оборонительные позиции нашей армии под Херсоном. Несмотря на немалые людские потери, на десятки сожженных танков, наступление ВСУ будет продолжаться как минимум до самого ноябрьского голосования.

Фактически под Херсоном разворачиваются не только военные действия, но и гибридная война во всех ее проявлениях. На фоне того, что все больше кандидатов на нынешних выборах выступают за ограничение всесторонней помощи Украине. Их поддерживает все больше лидеров общественного мнения в США. Так что провал украинского наступления под Херсоном окажется для партии осла ловушкой, которую они сами себе расставили.

Как бы тогда за океаном не заговорили о новом русском вмешательстве в американские выборы.