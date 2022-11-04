Байден: США скоро освободят Иран

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что власти в скором времени «освободят Иран», передает Reuters. Обращаясь к протестующим в Тегеране и Вашингтоне он отметил, что жители Ирана в скором времени смогут и сами себя «освободить».

Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободятся сами, — сказал Байден.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

В результате убийства девушки в Иране вспыхнули многонедельные протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. На сторону митингующих в редких случаях присоединялась даже полиция. Также на манифестации вышли иранские школьницы. В Сети также стали появляться ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб, последнее в Иране является серьезным преступлением. В Ширазе на юге страны десятки школьниц вместо посещения уроков собрались и вместе прошлись по одной из центральных улиц города. Держа свои платки в руках, они кричали «смерть диктатору».