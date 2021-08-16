Байден: США решили вопрос с «Аль-Каидой» в Афганистане

Американские военные выполнили цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Такого мнения придерживается президент страны Джо Байден. В понедельник, 16 августа, он выступил с обращением по ситуации в Афганистане.

Байден отметил, что теперь США должны бороться с террористами в других странах. А дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.

Также Байден рассказал, что Вашингтон поддерживал Афганистан всё это время, но военнослужащие-афганцы отказываются сражаться с террористами.

Даже если бы Штаты оставались в стране дольше положенного, ничего не изменилось бы, — уверен Байден.

Кроме того, он заявил, что у США никогда не было цели создать из Афганистана демократическую страну. 20 лет назад американцы пришли в страну только прекратить террористические атаки на Штаты.

Happening Now: President Biden delivers remarks on Afghanistan. https://t.co/8jAe8PoUB9 — The White House (@WhiteHouse) August 16, 2021

15 августа «Талибан» (организация, запрещённая в России) без боя захватил Кабул и теперь полностью контролирует Афганистан. Группировка объявила об окончании войны в стране. Иностранцам и дипломатическим миссиям была гарантирована безопасность.