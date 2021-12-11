Байден: США не рассматривают отправку военных на Украину при «вторжении РФ»

Отправка американских войск на Украину в случае «вторжения России» никогда не рассматривалась, заявил президент США Джо Байден. Такой ответ он дал журналистам, спросивших, отказались ли США от идеи поддержки Украины американскими военными в случае боевых действий. По словам Байдена, в случае войны, Вашингтон накажет Россию экономическими санкциями.

Никогда не было таких планов... Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно, — отметил Байден.

Но он снова подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. И США даже не думали об этом.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украины. Власти РФ рассматривают заявления Запада от «агрессии России» как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Целью Украины в настоящее время является обеспечение мира в Донбассе через силу. Об этом ранее заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Соединённые Штаты и европейские союзники должны активизировать свои усилия по сдерживанию Москвы.