Байден: США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева

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Джо Байден

Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии. Он отметил, что Соединенные Штаты ожидают замедления боевых действий в связи с наступлением зимы.

Мы не станем вести какие-либо переговоры. Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина, — сказал Байден.

Ранее WSJ сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией. По информации издания, украинскому лидеру могли предложить отказаться от идеи вернуть Крым.

Депутат Верховной рады Давид Арахамия накануне назвал возможные сроки новых переговоров России и Украины. По его мнению, они могут произойти во второй половине 2023 года.