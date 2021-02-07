Байден: США не будут снимать с Ирана санкции ради переговоров

https://static.news.ru/photo/8e19b34e-695f-11eb-8809-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

США не будут снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Главу Белого дома спросили, сделает ли он первый шаг и отменит ли антииранские санкции, чтобы вернуть Тегеран к переговорам по СВПД.

Нет, — ответил он на соответствующий вопрос ведущей телеканала CBS.

Когда ведущая спросила о том, должен ли Тегеран сначала прекратить обогащать уран, Байден утвердительно кивнул.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.

В 2019 году Иран, вновь попавший под американские санкции после выхода США из ядерной сделки, объявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках СВПД, так как один из ключевых участников сделки — Вашингтон — более не придерживается достигнутых в 2015 году договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что США отказываются инициировать диалог с Ираном по возобновлению переговоров об участии Вашингтона в СВПД. Госдеп заявил, что власти Соединённых Штатов ждут первого шага от Тегерана.