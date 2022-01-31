Байден: США на заседании СБ ООН рассказали о «российской угрозе» Украине

На сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором он сообщает, что на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины 31 января представитель Соединённых Штатов представил международному сообществу «всю суть российской угрозы Украине и международному порядку».

Сегодня в Совете Безопасности ООН США подробно описали всю суть российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины. И мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы — не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка, — указано в заявлении.

Члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. При этом не все члены Совета поддержали инициативу о встрече. Китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.