Байден: США доведут объем военной помощи Украине до $1 млрд
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:51, 16 марта 2022
Джо БайденФото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи, передаёт «Интерфакс». При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объем дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 легких систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.
Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь Украине на $800 млн, — сказал он.
Ранее появилась информация, что администрация президeнта США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Укрaине передовых управляемых ракет Switchblades, которые могут поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния нескольких километров.
Президент Украины Владимир Зеленский также обращался к американским властям с просьбой передать стране мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. По словам Зеленского, они уже «находятся в пути».