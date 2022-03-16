Байден: США доведут объем военной помощи Украине до $1 млрд

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пенсионный совет Англиканской церкви и её инвестиционный фонд заявили, что пересмотрят своё участие во французской энергетической компании TotalEnergies в связи с её решением не разрывать деловые связи с Россией. Об этом говорится в письме менеджеров главе Total Патрику Пуянне.

Хотя мы признаем ваше осуждение вторжения на Украину и обязательство не финансировать новые капитальные проекты, ваше решение продолжать инвестировать в российские компании, которые явно имеют стратегическое значение в России, противоречит...