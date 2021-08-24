Байден: США близки к завершению эвакуации из Афганистана

Президент США Джо Байден в телеобращении заявил, что темпы проводимой американскими войсками эвакуации из Афганистана позволяют рассчитывать на её завершение к 31 августа.

Хозяин Белого дома отметил, что уложиться в названные сроки возможно, если продолжится сотрудничество с «Талибаном» (террористическое движение, запрещённое в РФ).

Сейчас мы на пути к завершению 31 августа. Чем скорее мы закончим, тем лучше — каждый день операции несёт дополнительные риски для наших войск. Однако завершение эвакуации к 31 августа зависит от продолжения сотрудничества со стороны «Талибана», — пояснил Байден.

Он также рассказал о своём поручении для дипломатов и военных, в котором призвал их проработать альтернативные планы на случай, если потребуется продлить миссию в Афганистане. Темпы эвакуации американцев и их союзников Байден назвал хорошими. С конца июля из Афганистана вывезены 75,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что вывод войск из Афганистана должен завершиться до 31 августа. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече «Большой семёрки». Однако хозяин Белого дома не исключил и продления миссии США.