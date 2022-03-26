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Байден заявил, что Россия не планирует смену стратегии на Украине

20:01, 26 марта 2022
Байден заявил, что Россия не планирует смену стратегии на Украине Джо Байден Фото: Sgt. Robin Lewis/U.S. Marine/Global Look Press
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Россия не меняла каким-либо образом свою стратегию при проведении специальной военной операции на Украине, сообщил президент США Джо Байден. Заявление американский лидер сделал в ходе посещения пункта размещения украинских беженцев в Польше, передаёт пресс-служба Белого дома.

Я не уверен, что Россия сменила свою стратегию,сказал Байден.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что военная операция на Украине продвигается в соответствии с планом. Она отметила, что все поставленные цели и задачи российского руководства будут достигнуты. По словам Захаровой, в список целей входят демилитаризация и денацификация Украины, защита граждан ДНР и ЛНР от давления со стороны Киева, а также устранение угроз, поступавших в адрес РФ.

При этом дипломат уточнила, что сроки проведения спецоперации будут зависеть от Киева. Представитель МИД РФ отметила, что требования России максимально понятны и просты и вытекают из целей и задач операции.

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