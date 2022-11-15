Байден соболезнует: Вашингтон выбрал новую политику в отношении Анкары Опубликован доклад по выстраиванию доверительных отношений США и Турции, чтобы не дать России стать слишком близким другом Эрдогана

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Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20

Президент США Джо Байден встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах саммита G20, который проходит 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. Белый дом о переговорах предварительно не сообщал, и даже американским журналистам, сопровождающим Байдена, не разрешили освещать встречу, пишет Bloomberg. Нежелание привлекать внимание к встрече заранее понятно — президенты встретились в очень сложное для американо-турецких отношений время. За два дня до саммита глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Америка стоит за подготовкой теракта на улице Истикляль в Стамбуле. О чем успели поговорить Байден и Эрдоган во время короткой, но чрезвычайно важной встречи и какую новую политику выбрал Вашингтон в отношении Анкары?

Встреча на Бали

После обострения украинского кризиса США не раз выражали обеспокоенность тесными взаимоотношениями Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. Турция — единственная страна НАТО, отказавшаяся от введения антироссийских санкций и разрыва отношений с Кремлем. Как, впрочем, неоднократно заявляла турецкая сторона, разрыв с Россией скорее лишь усугубит ситуацию. Поэтому турецкие власти почти с самого начала СВО выступают с посредническими инициативами и пытаются посадить Москву и Киев за стол переговоров.

Впервые усилия Анкары привели к прогрессу в июле, когда между Турцией, ООН, Россией и Украиной была заключена «зерновая сделка». Достигнутые договоренности разблокировали вывоз зерна из украинских портов и вместе с тем предусматривали снятие санкций с российской сельхозпродукции. Однако срок сделки истекает через несколько дней, и до сих пор непонятно, будет ли она продлена. Турция с уверенностью заявляет — будет. Во время встречи Байден также поблагодарил Эрдогана за усилия по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы.

Президент Байден выразил благодарность президенту Эрдогану за его усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Собеседники признали, что она имеет важное значение для повышения глобальной продовольственной безопасности <...> и что ее реализацию следует продолжать, — говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Но решающее слово в этом вопросе за Москвой, которая после атаки на конвой с сельхозпродукцией в Черном море 29 октября приостановила сделку, и судьба черноморской инициативы все еще остается под вопросом. Однако важно, что солидарность Вашингтона с Анкарой в этой теме показывает, что американское руководство не заинтересовано в педалировании каких-то разногласий с турецкой стороной и всячески пытается поддержать своего союзника.

Вероятно, именно для подтверждения этого Байдену была очень важна очередная встреча с Эрдоганом, особенно на фоне обвинений в адрес Америки, прозвучавших из уст главы МВД Турции. По его версии, именно США стоят за действиями курдов, противостоящих Турции. А начиненную тротилом бомбу на Истикляле 13 ноября взорвала 23-летняя гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая проходила специальную подготовку в лагерях Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Поэтому министр внутренних дел Сойлу заявил, что Турция не принимает соболезнований Вашингтона, поскольку это равноценно тому, если бы «убийца был бы одним из первых, пришедших с соболезнованиями».

Однако на встрече в Индонезии Джо Байден, по некоторым сообщениям, во второй раз выразил соболезнования Эрдогану и народу Турции «в связи с насильственными актами в Стамбуле». Как Эрдоган отреагировал на них — неизвестно.

Из скупых сообщений по итогам встречи известно, что стороны не обошли стороной и принципиальный вопрос поставок американских истребителей F-16 в Турцию. Оборонный бизнес между США и Турцией был приостановлен после того, как Анкара приобрела российские C-400. Однако за последние несколько лет Эрдоган пытается восстановить былые отношения с Вашингтоном и заключить новую оружейную сделку, однако этому отчасти препятствуют армянское и греческое лобби в Конгрессе США.

Байден заявил Эрдогану, что администрация США продолжит поддерживать процесс по продаже Турции истребителей F-16, — заявила канцелярия турецкого президента.

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Помимо этого, стороны обсудили отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также вопросы торговли и безопасности. Несмотря на многочисленные трения между сторонами, похоже, что американский лидер выбрал позицию и теперь прикладывает усилия для налаживания отношений со своими турецкими партнерами.

План для Турции

Активно взаимодействуя с Москвой, ведя с ней экономическое сотрудничество, Анкара в то же время поставляет Киеву беспилотники Bayraktar. И если Москву раздражает сотрудничества Турции с Киевом, то Вашингтон недоволен контактами Анкары с Россией. Но если раньше турецкого президента критиковали за внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые члены «двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной», то сейчас турецкий лидер стал популярнее из-за своих постоянных связей с российской стороной.

«Турция играет важную роль для США в реализации интересов в зонах ответственности Африканского командования США (AFRICOM), Центрального командования США (CENTCOM) и Европейского командования США (EUCOM), предотвращении действий третьих сторон, таких как Китай и Иран, а также в создании усиленного, единого и заслуживающего доверия потенциала НАТО в ответ на имеющиеся угрозы». Поэтому дальнейшее углубление сотрудничества Анкары и Москвы может иметь далеко идущие последствия для Вашингтона. Вероятно, в связи с этим американская сторона считает целесообразным не ссориться с Турцией, а напротив, сблизиться с ней. И первым таким шагом, возможно, была встреча президентов на Бали.

Как сказано в докладе «Российско-турецкие отношения и их значение для стратегии и тактики США» американского Центра изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, Турция будет поддерживать отношения с Россией в целях подстраховки из-за «недоверия к Западу». При этом эксперты считают, что «возросшая воинственность» Кремля не позволит Турции полностью отойти от своих союзников по НАТО. Именно этим, по мнению исследователей, и надо воспользоваться.

Рекомендуем Соединенным Штатам и НАТО усилить рычаги влияния на Турцию и ее сопротивляемость против России и делать это таким образом, чтобы, учитывая сильные стороны Турции, заставить ее чувствовать себя ценным партнером и союзником. Это поможет увеличить перспективу конструктивных действий Турции по всему миру, — пишут исследователи в своем докладе.

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Иными словами, Вашингтону важно, чтобы Анкара действовала в его интересах в важных зонах ответственности. Более того, выгодное географическое положение Турции очень нужно США для контроля над всем регионом. Но для этого сотрудничество с Турцией должно упрочиться. Однако из-за определенных ошибок внешнеполитического курса США турецкие власти обвиняют Вашингтон в недостаточном внимании к потребностям национальной безопасности Турции и теряют доверие к США. Поэтому, согласно докладу, Анкара обратилась к России за «более прагматичным взаимодействием».

Реализация стратегических интересов США требует сотрудничества с Анкарой, усиления солидарности Альянса с политикой турецких властей и усилий по снижению уязвимости Турции перед Россией и сближению с ней, — говорится в докладе.

Для этого исследователи рекомендуют США смягчить поведение по отношению к Турции:

пересмотреть свои отношения с Турцией с целью восстановления доверия друг к другу и перехода к отношениям, основанным на долгосрочных интересах;

дать немного времени и приложить усилия для того, чтобы Североатлантический альянс стал для Анкары более предпочтительным партнером;

активизировать консультации НАТО с Турцией, Болгарией и Румынией для предоставления гарантий во избежание трений между черноморскими странами и воздерживаться от оказания давления на Турцию с целью отмены Конвенции Монтрё (поскольку это может подтолкнуть Турцию к сближению с Россией);

укрепить обороноспособность Турции путем предоставления F-16, ракетных комплексов Patriot.

Плюс ко всему, считают американские аналитики, Соединенным Штатам следует активизировать американо-турецкое взаимодействие между военными, в том числе в рамках подготовки, учений и операций НАТО, и более активно привлекать турецких военных в деятельности НАТО.

Соединенным Штатам следует обеспечить свою постоянную дипломатическую поддержку продолжающимся конфликтам в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, особенно внимательно относясь к взаимодействию России и Турции, и обеспечить, чтобы активная дипломатия под руководством США исключала перспективы дестабилизации в этих регионах на фоне российско-украинской войны. США следует более активно помогать Турции в осуществлении этих стратегических целей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которые не противоречат интересам США. Помимо этого, надо повысить антитеррористический потенциал Турции путем укрепления отношений Анкары с Национальным контртеррористическим центром США, — перечисляют авторы доклада.

В заключение исследователи подчеркнули, что Вашингтону необходимо инициировать конкретные меры и проекты сотрудничества для укрепления двусторонних отношений между США и Турцией.