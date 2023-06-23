Байден снова заговорил про Китай Байден отверг заявление о том, что его слова о Си Цзиньпине изменят отношения США и КНР

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Американский президент Джо Байден заявил, что его высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не подорвут попытки нормализовать отношения двух государств, сообщает The Washington Post. По его словам, его высказывания не имели какие-либо «реальные последствия».

Я не думаю, что это высказывание имело какие-либо реальные последствия, — сказал Байден.

Он выразил надежду, что ему удастся провести личную встречу с Си Цзиньпином.

Ранее высокопоставленные представители администрации США были застигнуты врасплох после слов президента Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что в Белом доме попытались в частном порядке объяснить, что высказывания Байдена не отражают официальную политику Вашингтона. В американской администрации уверены, что слова Байдена никак не повлияют на отношения с Пекином и не нанесут ущерб успеху, который был достигнут после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.