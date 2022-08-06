Байден снова не смог выговорить слово во время речи

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден снова не смог выговорить слово во время речи. На этот раз американскому лидеру с трудом удалось произнести термин «экономика», видео его выступления опубликовал Telegram-канал RT.

Почти 130 экономистов, семь лауреатов Нобелевской премии по эконом... экономистам... то есть по экономике, бывшие министры финансов, бывший вице-президент Федеральной резервной системы, бывший директор бюджетного управления Конгресса, — сказал Байден.

Это не первый раз, когда американский лидер попадает в неловкую ситуацию. Ранее он случайно показал шпаргалку для встречи с представителями ветроэнергетики. Подробные инструкции были подготовлены администрацией американского лидера, чтобы тот не забыл, как вести себя на важном мероприятии. Перечень включал в себя пункты от «Зайти в зал, сесть» до «Вы задаете вопрос Лиз Шулер (подключиться по видеосвязи)» и «Поблагодарить аудиторию».

Также Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу на «борт номер 1». На этом самолёте он в итоге вылетел в Джорджию.