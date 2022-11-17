Байден усомнился в речи Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги Владимира Зеленского, что ракета, упавшая на территории Польши, не имеет отношения к Киеву. По словам главы Белого дома, это заявление не дает никаких доказательств, передает Reuters.

Это не доказательство, — ответил Байден на утверждения Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять».

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Позже президент Польши Анджей Дуда признал отсутствие доказательств, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. При этом Варшава также не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, а само падение ракеты не считает преднамеренным действием. Президент США Джо Байден сообщил партнерам по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской системы ПВО. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш днем указал, что поведение Зеленского безответственно.