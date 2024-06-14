Байден скептически отнесся к шансам перемирия в секторе Газа Байден: вероятность скорого достижения перемирия в секторе Газа невелика

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Джо Байден

Соглашение о перемирии в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем вряд ли будет достигнуто в скором времени, приводит слова президента США Джо Байдена пресс-пул американского лидера. По их информации, глава Белого дома в то же время не потерял надежды на благоприятный исход конфликта.

Когда его спросили, уверен ли он, что сделка будет вскоре достигнута, он ответил: «Нет <...>, [но] я не потерял надежды», — следует из официального заявления.

Байден также обсудил с коллегами реализацию трехэтапного соглашения между Израилем и ХАМАС. Договоренность предполагает прекращение боевых действий, постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и реконструкцию палестинского анклава.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию президента США по прекращению огня на территории Палестины. Поэтапный план главы Белого дома поддержали 14 стран. При этом представители России воздержались от голосования.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан страны, а после начала военной операции в анклаве жизни лишились свыше 34 тысяч палестинцев.