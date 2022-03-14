Байден: ситуация на Украине является аргументом в пользу отказа от нефти

Президент США Джо Байден заявил, что нынешняя ситуация вокруг Украины является аргументом для США и их европейских союзников в пользу того, чтобы отказаться от использования ископаемых видов топлива. Он также обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что из-за его решения по спецоперации на Украине цена на топливо в Соединённых штатах подскочила. В настоящее время в некоторых американских городах стоимость одного галлона достигла отметки в $7.

Россия и Украина — это ещё одна причина, почему мы должны отказаться от нашей зависимости от ископаемых видов топлива, — поделился Байден.

По его мнению, высокая инфляция в стране якобы также является следствием действий России на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.