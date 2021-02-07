Байден считает, что США и Китай не должны конфликтовать

https://static.news.ru/photo/fa9de21e-6965-11eb-8bfd-96000091f725_660.jpg Джо Байден и Си Цзиньпин Фото: Lan Hongguang/Xinhua/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден рассказал, как должны взаимодействовать между собой США и Китай. Фрагмент интервью с политиком был показан по телевидению в воскресенье.

По его словам, между странами не должно быть конфликта, несмотря на острую конкуренцию. Байден рассказал о своих отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином, когда был вице-президентом.

Я всё время ему говорил, что у нас не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция, — подчеркнул американский лидер.

Он рассказал, что не будет вести себя как экс-президент Дональд Трамп.

Мы сосредоточимся на международных правилах дорожного поведения, — заверил Байден в эфире CBS.

Ранее пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что администрация Байдена намерена пересмотреть все сферы отношений с Китаем, в том числе торговлю. Всё, что было сделано при Дональде Трампе, будет подвернуто ревизии. Псаки уклонилась от ответа, считают ли в Белом доме существующие торговые соглашения с КНР действующими. Она подчеркнула, что Вашингтон намерен подходить к этому вопросу с позиции силы.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил Китай в сокрытии данных о происхождении коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что это является серьёзной проблемой, которую необходимо решить. Блинкен не стал отвечать, должен ли Китай понести наказание за то, что скрывает важные данные. Госсекретарь США заявил, что говорить об этом можно будет только тогда, когда будет оценены масштаб и важность скрываемых Пекином сведений.

Как писал NEWS.ru, Байдену придётся выработать новый стратегический подход к Китаю. Так считают политологи газеты The Wall Street Journal.