Байден рассказал об исходящих от России и Китая угрозах

США должны приспособить приоритеты в обороне к современным реалиям и повысить инновации в ситуации, когда множатся стратегические угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил избранный президент Джо Байден после брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности.
Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнёмся со стороны России и Китая и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций, — цитирует Байдена РИА Новости.
Политик добавил, что США также предстоит «по-новому осмыслить растущие угрозы» в таких сферах, как киберпространство.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство США направит $290 млн на «противодействие влиянию России». Соответствующий законопроект утвердил действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Проект закона входит в пакет документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября.