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Байден рассказал об исходящих от России и Китая угрозах

01:07, 29 декабря 2020 65
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Transition TV/CNP/Global Look Press

США должны приспособить приоритеты в обороне к современным реалиям и повысить инновации в ситуации, когда множатся стратегические угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил избранный президент Джо Байден после брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности.

Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнёмся со стороны России и Китая и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций, — цитирует Байдена РИА Новости.

Политик добавил, что США также предстоит «по-новому осмыслить растущие угрозы» в таких сферах, как киберпространство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство США направит $290 млн на «противодействие влиянию России». Соответствующий законопроект утвердил действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Проект закона входит в пакет документов о финансировании американского правительства в 2021 финансовом году, который начался 1 октября.

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