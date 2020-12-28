Байден рассказал об исходящих от России и Китая угрозах

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Немецкое издание Die Welt настаивает на том, что новый тип коронавируса, обнаруженный в Британии, далеко не новый. Он проявился в Германии ещё в ноябре этого года.

Накануне в СМИ появились сообщения, что «британский» тип COVID-19 был официально зафиксирован в Германии 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг. Но специалисты медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии выяснили, что первый...