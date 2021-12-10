Байден рассказал о желании Путина занять его место

Глава любого государства, включая российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина, хотели бы оказаться на месте руководителя Соединённых Штатов. Об этом заявил американский президент Джо Байден в эфире шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC. По его мнению, это можно объяснить тем, что США располагает большими возможностями.

Я с оптимизмом смотрю на нашу страну. Я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами, — отметил Байден.

Глава Белого дома объяснил свою позицию тем, что у Соединённых Штатов «имеется больше возможностей, лучше развиты наука и технологии», чем у какого-либо другого государства мира.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. Жириновский рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.