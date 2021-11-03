Байден рассказал о перспективах США на нефтяном рынке

США при необходимости рассмотрят разные инструменты и задействуют контакты со странами для стабилизации цен на нефтяном рынке. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, когда выступал в Белом доме, сообщает ТАСС.

Он прокомментировал вопрос о том, что Россия и Саудовская Аравия не отреагировали на его призыв увеличить добычу нефти.

Я не ожидаю, что ОПЕК отреагирует. Россия или Саудовская Аравия отреагируют. Они собираются накачать ещё немного нефти. Будет ли это достаточно — другой вопрос, — заявил Байден.

По его словам, у США «есть другие инструменты в арсенале, с которыми придётся иметь дело». Конкретных деталей возможных действий Байден не привёл.

Ранее сообщалось, что на заседании стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении нефтедобычи в следующем месяце. Так, в декабре планируется наращивание производства сырья на 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, призыв США о стабилизации цен не был услышан, сообщило агентство ПРАЙМ. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман, королевство ведёт переговоры со всеми импортёрами нефти, в том числе и с США.

Позиция России и Саудовской Аравии заключается в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.