Байден рассказал о новом саммите с Путиным

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность организации нового саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции, посвящённой первому году его пребывания на посту, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Байдена попросили прокомментировать ход дипломатических дискуссий между двумя странами по поиску выхода из кризиса вокруг Украины.

Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует, — ответил американский президент.

При этом Байден заявил, что три раунда переговоров с Россией по гарантиям безопасности к настоящему моменту не дали результатов.

Байден и Путин провели телефонный разговор 30 декабря 2021 года. Чуть ранее они общались в режиме видеоконференции. Очная встреча двух президентов прошла в июне 2021 года в Женеве.