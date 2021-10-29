Байден рассказал о главном разочаровании после саммита G20

Президент США Джо Байден подвёл итоги саммита «Большой двадцатки» и рассказал, что главным разочарованием стала позиция нескольких стран по климату. Он отметил, что Россия и Китай недостаточно проявили себя в этой области в ходе переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

Разочарование связано с тем, что Россия, и не только Россия, но и Китай, не озвучили свою приверженность следовать обязательствам по борьбе с изменением климата, — сказал американский президент.

Он добавил, что делегации добились значительного успеха в этой области. Тем не менее, он отметил, что следует обращать внимание на то, что не делает Россия, Китай и Саудовская Аравия.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Он добавил, что остаётся надеяться, что в будущем начнутся подвижки. Несмотря на это, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций считает, что надежда ещё не потеряна окончательно.

Гутерриш напомнил, что впереди — COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго). Там генсек рассчитывает договориться о недопущении повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и «реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».