Байден рассказал, о чем хотел бы поговорить с Путиным Байден признался в желании обсудить с Путиным проблему заключенных

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время не находит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Однако если бы они встретились, американский руководитель хотел бы обсудить судьбу осужденной в РФ американской баскетболистки Бритни Грайнер. Его слова приводит РИА Новости.

Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент. <...> Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: «Я хочу поговорить о Грайнер», то это возможно, но я не могу такого представить, — признался Байден.

Двукратная олимпийская чемпионка Бритни Грайнер была признана виновной в контрабанде наркотических средств 4 августа. Химкинский городской суд Московской области назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Предполагается, что это время спортсменка должна провести в колонии общего режима. Кроме того, баскетболистку обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Американка выступает за УГМК (Екатеринбург). Ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда 31-летняя девушка возвращалась из Нью-Йорка. Грайнер предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в значительном размере). Суд принял спортивные достижения девушки в качестве смягчающих обстоятельств.