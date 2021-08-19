Байден рассказал, как принял решение по выводу войск из Афганистана

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что подходящего времени для вывода войск из Афганистана не было, сообщает ABC.

Хорошего времени покидать Афганистан не было ни 15 лет назад, ни сейчас, — заявил политик.

Он считает, что его в любом случае критиковали бы за это решение, даже если бы запрещённое в России движение «Талибан» сдалось. Политик подчеркнул, что рассматривая вопрос о выводе войск, речь шла о том, посылать ли американских сыновей и дочерей в Афганистан.

Глава Белого дома также исключил, что движение «Талибан» не стремится к международному признанию. Он не верит, что боевики как-то изменились и считает, что движение проходит через «экзистенциальный кризис».

Американский военный контингент находился в стране с 2001 года. В Пентагоне планируют вывести войска из Афганистана до 31 августа, но Байден не исключил, что военные останутся в стране и после этого времени, если в стране будут оставаться американские граждане. Также политик рассказал о смысле договорённостей бывшего президента США Дональда Трампа с талибами. По его словам, это позволило избежать нападения боевиков на американских военных.

15 августа движение «Талибан» заявило о полном контроле над страной. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистане, сейчас он находится в Объединённых Арабских Эмиратах.

Решение Байдена по выводу войска раскритиковали как в США, так и в Европе. глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал произошедшие события в Афганистане катастрофой, которую не могли предвидеть западные разведки. Канцлер Германии Ангела Меркель считает развитие ситуации в республике горьким, ужасным и драматичным для местных жителей.