Байден рассказал, как принял решение по выводу войск из Афганистана
Денис Коробейников
Денис Коробейников
15:01, 19 августа 2021
Джо БайденФото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Белого дома Джо Байден заявил, что подходящего времени для вывода войск из Афганистана не было, сообщает ABC.
Хорошего времени покидать Афганистан не было ни 15 лет назад, ни сейчас, — заявил политик.
Он считает, что его в любом случае критиковали бы за это решение, даже если бы запрещённое в России движение «Талибан» сдалось. Политик подчеркнул, что рассматривая вопрос о выводе войск, речь шла о том, посылать ли американских сыновей и дочерей в Афганистан.
Глава Белого дома также исключил, что движение «Талибан» не стремится к международному признанию. Он не верит, что боевики как-то изменились и считает, что движение проходит через «экзистенциальный кризис».
Американский военный контингент находился в стране с 2001 года. В Пентагоне планируют вывести войска из Афганистана до 31 августа, но Байден не исключил, что военные останутся в стране и после этого времени, если в стране будут оставаться американские граждане. Также политик рассказал о смысле договорённостей бывшего президента США Дональда Трампа с талибами. По его словам, это позволило избежать нападения боевиков на американских военных.
15 августа движение «Талибан» заявило о полном контроле над страной. Президент Ашраф Гани бежал из Афганистане, сейчас он находится в Объединённых Арабских Эмиратах.
Решение Байдена по выводу войска раскритиковали как в США, так и в Европе. глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал произошедшие события в Афганистане катастрофой, которую не могли предвидеть западные разведки. Канцлер Германии Ангела Меркель считает развитие ситуации в республике горьким, ужасным и драматичным для местных жителей.