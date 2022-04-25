Байден рассказал, что не смог созвониться с Макроном и поздравить с победой

Президент США Джо Байден рассказал, что не смог дозвониться до Эммануэля Макрона, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах во Франции, передаёт РИА Новости. По словам Байдена, французский лидер был очень занят празднованием победы, поэтому не смог ответить американскому президенту.

Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал, — сказал Байден.

Президент России Владимир Путин отправил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок. Глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.

Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции. Ещё ниже явка была в 1969 году, тогда она составила 68,9% избирателей.