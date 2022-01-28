Байден распорядился повысить боеготовность военных США для помощи союзникам

Президент США Джозеф Байден распорядился повысить готовность вооруженных сил США на случай, если надо будет помочь союзникам, заявил Комитета начштабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что США не собираются участвовать в боестолкновениях на Украине.

Милли отметил, что американские военные не перебрасывали в Европу дополнительный контингент. На Украине находится небольшая группа инструкторов, отметил он, добавив, что военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, если они состоятся.

Кроме того, по словам Милли, США не поставляли на Украину наступательное вооружение.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у России есть военные возможности для вторжения на Украину. Тем не менее, власти США полагают, что всё ещё есть возможность для дипломатического манёвра и мирного урегулирования ситуации.

В его (президента РФ Владимира Путина) распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий, но также, действия или провокационные политические акты, такие как признание отколовшихся территорий, — сказал глава Пентагона.

Также Остин заявил, что новую партию военной помощи США уже доставили на Украину. Стоимость арсенала составляет $200 млн и включает в себя ПТРК Javelin, гранатомёты и множество боеприпасов и другого оборудования. Поставки продолжаются, отметил он. Суммарно США доставили на Украину 81 тонну боеприпасов 45-ю авиарейсами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что у президента США Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину. Принятое ранее решение о приведении 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Псаки объяснила поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.