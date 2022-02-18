Байден раскритиковал решение Зеленского лететь в Мюнхен

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение украинского лидера Владимира Зеленского покинуть страну для участия в конференции в Германии в разгар кризиса на востоке Украины. Он назвал его не самым «мудрым» выбором. Несмотря на это, он добавил, что в конечном счёте решение принимать именно Зеленскому, сообщает РИА Новости.

Это может не быть мудрым выбором, но это его решение, — заявил Байден.

Президент США отметил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе. Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров, добавил американский лидер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что происходящее на востоке Украины является геноцидом. Она выразила своё недовольство тем, что Запад продолжает отрицать ситуацию в Донбассе. Руководство в Киеве называет население региона «особями» и предлагает им уехать из страны, напомнила дипломат.

Она призвала не реагировать на сообщения западных СМИ о том, что на востоке Украины «только сейчас что-то начало происходить». «Там кладбища детские в центре Европы появились не за два месяца», — отметила официальный представитель МИД РФ.