Байден: Путин не планирует использовать ядерное оружие

Путин даже отдалённо не рассматривает возможность применении ядерного вооружения, заявил президент США Джо Байден. Так хозяин Белого дома прокомментировал новость о том, что российский лидер примет участие в учебных пусках баллистических и крылатых ракет. По мнению американского президента, Россия продолжает свои попытки убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе. Прямую трансляцию выступления президента США вело агентство Reuters в YouTube.

Я не думаю, что Путин даже отдаленно рассматривает применение ядерного оружия, но я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе, — заявил Байден.

Он также выразил уверенность в том, что Россия в ближайшие дни начнёт своё «вторжение» на Украину. В настоящее время, по мнению президента США, «подконтрольные Кремлю силы» провоцируют правительство в Киеве начать военные действия в Донбассе.

19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет, сообщила ранее пресс-служба Министерства обороны. Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством президента России Владимира Путина. Отмечается, что в запусках примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.