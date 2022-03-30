Байден проведёт телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден планирует провести в среду телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, пишет ТАСС.

Президент Байден поговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья США (17:45 мск — NEWS.ru), чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины перед лицом российской агрессии, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Алексеем Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на украинской территории, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что американский лидер проинформировал украинских министров об усилиях США по объединению мира в поддержку Киева.

Стороны также обсудили действия Соединённых Штатов по привлечению российских властей к ответственности за проведение специальной военной операции на Украине, в том числе введение новых санкционных мер, о которых Байден говорил 24 марта.