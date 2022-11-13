Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Си Цзиньпином на Бали

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден 14 ноября планирует провести пресс-конференцию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится на острове Бали на полях саммита «Большой двадцатки», следует из графика главы Белого дома. Встреча лидеров США и КНР начнется в 12:30 мск, передает ТАСС.

Встреча лидеров США и КНР запланирована на 12:30 мск. Следующее мероприятие в графике намечено на 16:30 мск — Байден «выступит с комментариями и ответит на вопросы» журналистов, — говорится в сообщении.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден во время саммита G20 собирается обсудить с председателем КНР вопрос о Северной Корее. По его словам, американский лидер предупредит коллегу о том, что стремление Пхеньяна к разработке вооружений приведет к усилению военного присутствия США в регионе.

Байден ранее также заявил, что его проинформировали об отказе российского коллеги Владимира Путина очно принять участие в саммите G20. По его словам, он готов обсудить военный конфликт на Украине с главами других государств.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского дипведомства уже прибыл с делегацией на Бали. Его встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.