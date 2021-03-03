Байден продлил на год санкции против РФ, принятые из-за ситуации на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. Об этом говорится в уведомлении Белого дома, опубликованном в Федеральном реестре — сборнике документов правительства США.
Ограничительные меры, о которых идёт речь, были введены частично при администрации президента Дональда Трампа 20 сентября 2018 года, а также при президенте Бараке Обаме после присоединения к России Крымского полуострова. Байден
Накануне американский Минфин
Как сообщал NEWS.ru, экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что новые антироссийские санкции не пойдут на пользу отношениям между Западом и Россией. Он считает, что рестрикции нужно заменить переговорами.