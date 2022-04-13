Байден продлил чрезвычайное положение из-за «вредоносной деятельности» РФ

Американский президент Джо Байден решил продлить на год действие чрезвычайной ситуации в стране. Он сообщил об этом в официальном письме спикеру палаты представителей и председателю сената Конгресса США, опубликованном на сайте Белого дома. Сохранение режима ЧС автоматически означает продление санкций против России.

Злонамеренная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации продолжает создавать необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, — отметил президент США.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.

Байден также заявил, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Своё мнение он высказал в штате Айова во время выступления с речью, посвящённой мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране.