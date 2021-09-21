Байден призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна

Международное сообщество должно быть готово к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру. Об этом заявил президент США Джо Байден, отдельно упомянув российскую Чечню и африканскую страну Камерун, сообщает РИА Новости.

Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира, — призвал он во время сессии Генассамблеи ООН.

13 июля Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России, и обязал Москву зарегистрировать их.

Ссылки на прописанную в Конституции защиту «традиционного брака» и российский закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не имеют «отношения к этому делу». В ЕСПЧ считают, что однополые браки не противоречат им.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнить требования ЕСПЧ не может.