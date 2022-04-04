Байден призвал ужесточить санкции против России из-за ситуации в Буче

Американский лидер Джо Байден призвал ужесточить ограничительные меры против России из-за событий в городе Буче Киевской области. Президента США возмутило массовое убийство мирных жителей Украины, запечатлённое в материалах западных и украинских журналистов, пишет РИА Новости.

То, что происходит в Буче, возмутительно, и каждый это видел, — заявил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что считает события в Буче не геноцидом, в военным преступлением.

Нет, я считаю, что это военное преступление. Я буду добиваться новых санкций, да... Да, я буду продолжать наращивать санкции, — отметил он.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из Бучи. На них изображено большое количество убитых.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода военных РФ из города.

Пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах гражданских в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов отправить группу следователей в Бучу, где, по данным западных и местных СМИ, произошло массовое убийство мирных граждан. Фон дер Ляйен отметила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Генпрокуратуры Украины, Европола и Евроюста.