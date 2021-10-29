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Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу

22:51, 30 октября 2021
Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Германии необходимо выполнять обещания, данные Украине в связи со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе встречи с Ангелой Меркель. Сообщение Белого дома приводит РИА Новости.

Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях, — сообщили в Белом доме.

США и Германия минувшим летом опубликовали совместное заявление, в котором обещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Это является одним из условий работы «Северного потока — 2». При этом Берлин обязуется использовать все имеющиеся у него рычаги для содействия продлению газового контракта на срок до 10 лет. В том случае, если Москва решит использовать энергию как оружие против стран Европы, ФРГ обязуется добиваться санкций для Москвы.

Ранее в Киеве предложили Москве продлить контракт на транзит газа.

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