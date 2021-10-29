Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу

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Перспективы запуска регионального механизма в формате «3+3» на Южном Кавказе обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Встреча прошла в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По информации МИД РФ, дипломаты в ходе беседы особое внимание уделили координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих...